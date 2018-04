In het volleybal blijft Johan Devoghel hoofdcoach van Lindemans Aalst, ondanks heel wat andere hardnekkige geruchten. Hij heeft een contract getekend voor onbepaalde duur. Devoghel begon in 2013 bij de club. Toen heette de ploeg nog Asse-Lennik, nu is het Lindemans Aalst. In die vijf jaar won Devoghel één keer de beker, één keer de Supercup, en raakte hij bij de laatste twaalf ploegen in de Champions League en tot in de halve finale van de CEV Cup. Dit jaar werd Lindemans Aalst derde in de Belgische competitie. Volgend jaar speelt het dus opnieuw Europees.