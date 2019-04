"We zien ulder geiren"-mysterie in Beveren is opgelost

In Beveren is het mysterie van de "We zien ulder geiren" boodschappen opgelost. Sinds het begin van de paasvakantie, twee weken geleden, dook de boodschap, die dialect is voor 'we zien jullie graag', op heel wat plaatsen op in de gemeente. Niemand die wist, of wou zeggen, wie of wat er nu precies achter zat. Wie de QR-code scande die kwam terecht op een mysterieuze Instagrampagina. Daar werden foto's en filmpjes gedeeld met boodschappen van jongeren. Vanavond wordt de bedoeling duidelijk gemaakt tijdens een groot evenement in het jeugdhuis. De slogan maakt inderdaad deel uit van de vernieuwing bij de Jeugdraad van Beveren. Die wil zich vanaf nu ook meer gaan toespitsen op de niet-georganiseerde jeugd, en dus niet enkel op de jeugdverenigingen.