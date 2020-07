We winkelen volop met mondmasker: "Slechts één procent in overtreding"

Met het vertrek van Rudy heeft het Aalsterse OLV-ziekenhuis meteen ook zijn, voorlopig, laatste coronapatiënt ontslagen. De stad Aalst is nu bijna COVID-vrij, maar de crisis is nog niet helemaal bezworen, want er liggen nog twee coronapatiënten in het ASZ, het andere Aalsterse ziekenhuis. Tot op vandaag lieten 133 mensen het leven door het coronavirus in de Aalsterse ziekenhuizen. Eind maart bereikten de Aalsterse ziekenhuizen hun piekmoment. Toen lagen er 172 coronapatiënten in het ziekenhuis. Midden april waren er 41 bedden bezet op intensieve zorgen. Over de hele periode werden er een kleine 600 mensen genezen verklaard. Maar nu liggen er dus nog maar twee patiënten op de COVID-afdelingen in Aalst. De afdeling van het OLV gaat nu in stand by modus.