De heraanleg van de N41 in Elversele is aan een nieuwe fase toe. De oostelijke parallelbaan is volledig aangelegd. De aannemer werkt nu verder aan de heraanleg van de N41 zelf. De tunnel onder de rotonde Duivenhoek wordt daarvoor afgesloten. Alle verkeer moet langs de parallelwegen. Deze fase duurt tot half oktober. Dan gaat de laatste fase in. De N41 zal dan een tijd lang volledig worden afgesloten. Doorgaand verkeer moet dan omrijden via het op- en afrittencomplex van de E17 in Waasmunster en van daaruit naar Dendermonde. Maar zover zijn we dus nog niet.