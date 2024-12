We krijgen een clash tussen Van Aert en Van der Poel op de wereldbekermanche veldrijden in Dendermonde

Wereldkampioen veldrijden Mathieu Van der Poel zal aan de start staan van de wereldbekermanche in Dendermonde. De Nederlander maakte vandaag zijn veldritkalender bekend. Hij rijdt elf crossen, waaronder die in Dendermonde op 5 januari. Het wordt voor de veldritfans smullen, want vorige week bevestigde ook Wout Van Aert zijn deelname. Het is één van de weinige duels tussen de twee grootheden in het veld. Tickets kan u bestellen via de website www.worldcupdendermonde.com.