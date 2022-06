We hebben er een politiek zwaargewicht bij, staatssecretaris Nicole De Moor uit Sint-Gillis-Waas

Onze streek heeft er een regeringslid bij. Nicole De Moor uit Sint-Gillis-Waas wordt de nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De Moor volgt Sammy Madhi op, die voorzitter is van CD&V. De voorbije jaren was De Moor de kabinetschef van Madhi. In 2024 zal ze de lijst trekken in Oost-Vlaanderen. Ze verhuist van Anderlecht en keert met haar gezin terug naar het Waasland. Vanmorgen legde De Moor de eed af bij de koning.