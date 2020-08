Eén van de evenementen die alvast sneuvelt in Lokeren is de Rapencross. Dat is de opener van het nieuwe veldritseizoen. Ook dat heeft het stadsbestuur beslist. De Rapencross zou op 26 september plaatsvinden in park Ter Beuken, maar omdat de stad nu zo zwaar getroffen wordt door de tweede golf van het coronavirus, worden alle grote evenementen tot eind september geannuleerd. Daardoor valt ook het BK voor eliterenners zonder contract en beloften in het water. De organisatie van de Rapencross laat intussen weten dat het hoopt op een latere datum op de wielerkalender.