Philippe Gilbert is zo meteen de laatste renner die zijn naam op de erelijst van het criterium van Ninove kan plaatsen. Want dit was de laatste editie. De organisatoren focussen zich vanaf nu op de Omloop Het Nieuwsblad die, zoals u weet, vanaf volgend jaar in Meerbeke zal aankomen. Zowel een criterium als een klassieker organiseren, dat is financieel én praktisch niet haalbaar. Daarom konden de Ninovieters er gisteravond maar best nog eens goed van genieten, en dat deden ze ook.