Sport WB krijgt slaag in Kortrijk

embed

Lokeren heeft ondertussen al zes matchen op rij niet meer kunnen winnen en volgende week maakt het de verplaatsing naar leider Club Brugge.Waasland-Beveren dan. Ook zij trokken gisteren aan het kortste eind in en tegen Kortrijk. De West-Vlamingen verrasten met twee vroege goals. Waasland-Beveren probeerde zich daarna wel terug in de wedstrijd te knokken, maar geel-blauw miste koelbloedigheid op de cruciale momenten. Uiteindelijk gingen de jongens van Philippe Clement met 4-1 stevig de boot in. Een teleurstellende reeks van 3 op 15 zorgt ervoor dat Waasland-Beveren wegzakt in het klassement.