En we blijven nog even op de fiets. Op de Zesdaagse van Gent heeft het Belgische duo Kenny De Ketele en Moreno De Pauw het eigen baanrecord in het Kuipke scherper gesteld. Kenny De Ketele lanceerde Moreno De Pauw op perfecte wijze waarna de Waaslander uit Sint-Pauwels afklokte op 26 seconden en 59 honderdsten. Een verbetering met 6 honderdsten, goed voor een gemiddelde snelheid van bijna 68 kilometer per uur. Vorig jaar vestigden De Ketele en De Pauw hun vorige record in Gent. En zo blijven ze jaar na jaar het baanrecord scherper stellen.