Niets zo vervelend als een auto die voor je garagepoort parkeert waardoor je opgesloten zit in je eigen huis. Een garagist uit Kruibeke is dat asociale gedrag zo beu dat hij deze boodschap in koeien van letters op zijn poorten liet plaatsen: 'Never ever park here'. Duidelijke taal dus, van de garagist met veel gevoel voor humor.