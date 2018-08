Waterverspilling: Voor de politie moet u niet bang zijn, maar voor uw buren wel

Voor u en ik blijven de droogtemaatregelen even streng als ervoor. Dat wil zeggen geen verspilling, want anders krijgen we een boete. Maar moeten we daar eigenlijk wel bang voor zijn? De droogtemaatregelen zijn al 2 weken van kracht, en er zijn haast geen PV's opgesteld door de politie. In Oost-Vlaanderen gaat het om slechts 3 PV's in totaal. Uit een belronde van onze redactie blijkt zelfs dat politiezones niet actief gaan controleren. U moet al een overijverige buur hebben vooraleer een agent komt kijken.