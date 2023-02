Watertoren langs de sporen in Denderleeuw wordt gesloopt

Het is nu zeker: er komt een tweede editie van Doel Festival. Dat heeft de organisatie zelf aangekondigd op sociale media. Midden september vorig jaar ging de eerste editie van dat festival door in het verlaten polderdorp. Toen zakten er 5.000 festivalgangers af naar Doel. Nochtans was dat festival gecontesteerd, want er was groot protest van buurtbewoners en verschillende verenigingen. Onder meer actiegroep Doel2020 vond zo'n massa-evenement niet passen in het centrum het dorp. Maar na een evaluatie met de gemeente Beveren komt er nu toch een tweede editie, op zaterdag 16 september. Eind deze maand wordt de line-up bekendgemaakt, de ticketverkoop start begin maart.