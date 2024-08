Watersporten opnieuw toegelaten op De Gavers, zwemmen nog niet, omwille van de blauwalg

Goed nieuws vanop het provinciaal domein De Gavers, in Geraarsdbergen. Na een nieuwe controle van de waterkwaliteit mag de locatie ‘Watersport’ daar opnieuw open. Dat betekent dat je, naast de pedalo’s, ook weer kan suppen en kajakken op het water. Ook het waterspeelpark is weer open. Dinsdagavond was er in het domein blauwalg vastgesteld. De zwemmers werden toen uit het water gehaald. En dat is meteen ook nog het minder goede nieuws, want in de eigenlijke zwemzone is het voorlopig nog altijd verboden om te zwemmen. Daar is het nog altijd afwachten wat de verdere resultaten zijn van het onderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Zwemmen dus voorlopig nog niet, maar watersporten, die mogen nu wel terug op De Gavers