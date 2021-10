Wateroverlast net vermeden na hevige regenval, maar risico is nog niet weg

In Denderleeuw is oud-schepen, en gemeenteraadslid Geert Van Schelvergem overleden. Van Schelvergem stond in 2006 voor het eerst op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 was hij op zijn 66ste lijsttrekker voor het kartel Open Vld/Plus, en werd hij ook schepen. Daarnaast was Van Schelvergem een sociaal actieve man. Zo was hij onder meer sterk betrokken bij het lokale voetbal. Ook in de gemeenteraad liet hij zich niet onbetuigd, zoals hier eind 2015. Deze gemeenteraad in 2015 was één van zijn laatste als schepen. Hij werd geslachtofferd tijdens de politieke perikelen die Denderleeuw teisterden enkele jaren geleden. Zo werd hij naar de oppositie verbannen nadat de coalitie onbestuurbaar werd, en er een nieuwe meerderheid werd gevormd. Sindsdien was hij gemeenteraadslid. Bij de laatste verkiezingen haalde zijn partij Plus nog 1 zetel binnen. Van Schelvergem haalde als lijstduwer de meeste stemmen binnen en mocht opnieuw gaan zetelen, weliswaar opnieuw in de oppostie. Van Schelvergem werd 75 jaar oud.