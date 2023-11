Wateroverlast: gouverneur Oost-Vlaanderen kondigt provinciale fase van rampenplan af

Overal wordt de situatie nauwlettend in het oog gehouden. Om te vermijden dat er opnieuw ongelukken gebeuren, zoals dat gisteren het geval was in Lede. In deelgemeente Oordegem belandde een schoolbusje in de gracht. De Houwstraat stond daar helemaal blank. De zeven inzittenden raakten, met de hulp van de brandweer, ongeschonden op het droge. Ook in het Waasland was er overlast. Tientallen straten liepen onder in Temse, Kruibeke en Beveren. Woningen werden bedreigd door het hoge waterpeil. En dat zou de komende dagen nog eens het geval kunnen zijn. Morgen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het waterpeil in de beken staat overal hoog, dus extra regenval kan voor problemen zorgen.