Waterlopen in Dender- en Scheldebekken overschrijden waakdrempels, maar gevaar voor overstromingen is geweken

Door de aanhoudende regen hebben verschillende waterlopen in het Dender- en Scheldebekken de waakdrempel overschreden. Dat is zo voor de Barbierbeek in Bazel, de Molenbeek en de Marke in Geraardsbergen, en de Vondelbeek in Lebbeke. De waterlopen treden dus bijna buiten hun oevers. Ook de Moervaart en de Durme in Lokeren kampen al enkele dagen met verhoogde waterpeilen. Op dit moment trekt er nog een regenzone over Oost-Vlaanderen, maar vanaf morgenochtend zou het droog moeten worden. En dan zouden de waterpeilen weer moeten zakken. Maar dan is het opletten geblazen voor ijzel.