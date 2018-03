Nieuws Wat zijn de klachten tegen de dijkgraaf?

Het was landbouwer en voormalig bestuurslid Kris De Smit die in oktober vorig jaar het vuur aan de lont stak, met een open brief over de mogelijk verdoken verkoopbeloften van Wase poldergronden, richting havenuitbreiding. Toen er kort daarna ook nog beschuldigingen kwamen van zelfverrijking en pesterijen op het werk, kwam de dijkgraaf almaar meer in nauwe schoentjes te zitten.