Wat ze illegaal doen in Limburg, doen ze legaal in Sint-Niklaas: fuiven in een meubelzaak

Enkele coole beelden uit de bekende meubelzaak DEBA Meubelen in Sint-Niklaas. Die meubelzaak vormde afgelopen weekend het decor voor een 'legale' afterwork-party. Het nationale nieuws stond afgelopen weekend vooral in het teken van een illegale raveparty in een verlaten meubelzaak in Peer, in Limburg. Maar in Sint-Niklaas ging er op hetzelfde moment dus ook één door, maar dan wel mét toestemming. Het feestje werd georganiseerd door het creatieve agentschap King George. Zij mochten van de meubelzaak afgelopen zaterdag de iconische inkomhal van de zaak gebruiken om het feestje te organiseren. Alles verliep er volgens de afspraken. De fuif was gedaan om 1 uur 's nachts, en de winkel ging de dag erna gewoon open. Geen enkele feestvierder is trouwens ergens in een slaapkamer van DEBA aangetroffen.