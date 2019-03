Wat moeten scholen doen met jongeren die niet willen meestappen in de klimaatmarsen?

De gemeente Sint-Gillis-Waas roept hondeneigenaars op om voorzichtig te zijn. Want er is alweer een hond vergiftigd en gestorven. Eerder stierven al honden nadat ze gif gegeten hadden in Waasmunster en in Sinaai. Een Mechelse scheper werd maandag vergiftigd in de Collemanstraat tijdens een wandeling. Het moet om een heel sterk gif gaan, want amper een uur na de eerste symptomen stierf de hond. Vermoedelijk zou het om het product Temic gaan. Dat is een een insecticide dat vroeger vaak gebruikt werd in de landbouw, maar daar is voorlopig nog geen zekerheid over. De politie van Sint-Gillis-Waas is een onderzoek gestart.