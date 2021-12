Wase ziekenhuizen kondigen nieuwe naam 'Vitaz' aan met een luchtballon

Vlaanderen hoopt om volgende maand, in januari, ongeveer 2,5 miljoen mensen een boosterprik te kunnen geven tegen het coronavirus. Dat komt neer op 700.000 tot 800.000 vaccinaties per week, dat is een hoger tempo dan tot nu toe werd gehaald. Gisteravond is beslist om bij de vaccins van Pfizer en Moderna de tijdspanne tussen de tweede prik en een boosterprik in te korten, van zes naar vier maanden. Die beslissing zou de vaccinatiecampagne moeten versnellen. Het aantal coronabesmettingen blijft in ons land intussen wel verder dalen, een kwart minder dan vorige week. Ook de ziekenhuisopnames dalen. In de ziekenhuizen in onze streek liggen er nu in totaal 19 coronapatiënten minder dan gisteren. De grootste daling doet zich voor in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Daar daalt het aantal bezette bedden op de covidafdeling met 11, van 37 gisteren naar 26 vandaag. Op de afdelingen intensieve zorg verandert er niet zo heel veel. Daar is in totaal in onze streek nu 1 ziekenhuisbed minder bezet dan gisteren. Nog 39 van 190 coronapatiënten hebben extra verzorging nodig, dat is zowat 1 op de 5.