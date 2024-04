Strijdpunten van de Wase N-VA voor de komende verkiezingen: asielcentrum Westakkers weg en rechtstreekse trein naar Brussel behouden

Het KMI heeft code oranje voor wind afgekondigd. Storm Renata raast deze namiddag langs en brengt felle buien met hagel en rukwinden met zich mee. De Oost-Vlaamse veiligheidsdiensten staan paraat als er schade zou zijn. Het KMI raadt aan om ramen en deuren te sluiten en rolluiken omhoog te laten. Losse voorwerpen zoals dakpannen en tuinmeubelen maak je best vast of je zet ze best binnen. Parken, bossen, natuurgebeiden en andere plaatsen met veel bomen kan je tot Renata is gepasseerd ook best vermijden.