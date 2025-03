Wase Lotte Claes (31) kroont zich tot verrassende winnares van Omloop Het Nieuwsblad

Lotte Claes heeft de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen gewonnen. De 31-jarige, geboren in Sint-Niklaas en bezig aan haar tweede jaar als fulltime profrenster, haalde het in een sprint met twee voor de Poolse Aurela Nerlo. Favorietes Demi Vollering en Puck Pieterse eindigen op ruim drie minuten derde en vierde. Voor Claes kwam deze zege als een totale verrassing. Het was een vreemde editie van de Omloop, waar de favorieten zich de ogen uitkeken en de kopgroep met de winst aan de haal ging. Ook Mieke Docx uit Oordegem vertolkte een hoofdrol in dit wielerverhaal.