Wase Imkersbond over Aziatische hoornaar: "We verwachten dit jaar een explosieve toename"

Aan de Molenweg in Kallo is vanmorgen vroeg brand uitgebroken bij Fertikal, een biomestbedrijf. De brand ontstond in een onderdeel van de drooginstallatie, waar mest wordt fijngemalen vooraleer het op een transportband terechtkomt. Het was een grote stoffilter die daar om een nog ongekende reden vuur vatte. Bij aankomst van de brandweer was er een grote rookontwikkeling en lokale geurhinder. Maar de brand raakte snel onder controle, en het eerder uitgestuurde bericht om ramen en deuren in de wijde omgeving gesloten te houden, werd door de gemeente Beveren al snel opnieuw ingetrokken. Er vielen geen gewonden.