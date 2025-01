Wase Ijsberenduik lokt meer dan 800 deelnemers naar De Ster in Sint-Niklaas

Het was koud dit weekend, ijskoud bij momenten en dus ideaal weer voor een ijsberenduik. In Sint-Niklaas organiseerde de Wase Waterpoloclub die voor de veertiende keer, in het water van het provinciaal domein De Ster. Opnieuw een échte wintereditie dus deze keer, met ook een recordopkomst? ... Meer dan 800 mensen hadden zich ingeschreven. Of ze daar, na het aantrekken van hun zwemkleding op het strand bij vriestemperaturen al meteen ook spijt van hadden, dat gaan we nu zien.