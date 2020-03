Wase gemeenten weren zwaar doorgaand vrachtverkeer uit de dorps- en woonkernen

Deze ochtend was één van onze kijkers getuige van extreem asociaal en gevaarlijk rijgedrag in Sint-Niklaas. Iets na acht uur vanmorgen stond een vrachtwagen opgesteld aan een werfzone in de Klein Hulststraat in de binnenstad. Achter de vrachtwagen stond een file van een zestal auto's. Voor één van de laatste auto's in de rij duurde het blijkbaar veel te lang. De chauffeur drukte het gaspedaal stevig in en scheurde ervandoor via het voetpad. Wanneer de auto de vrachtwagen passeert, neemt de auto zelfs de volledige breedte in van het voetpad. Extreem asociaal rijgedrag, en dat in volle ochtendspits. Een paar seconden eerder reed er nog een fietser. De Klein Hulststraat geeft uit op de Lidl in Sint-Niklaas. In diezelfde bocht, een honderdtal meter verder, ging twee jaar geleden nog een auto uit de bocht door overdreven snelheid. De auto sleurde toen een moeder en haar twee kinderen mee. Eén meisje van 5 jaar oud liet daarbij het leven. De moeder en het andere kind raakten toen zwaargewond.