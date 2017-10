Wase energiecoach moet 183 scholen helpen om energieneutraler te worden

In Sinaai is deze nacht een groot deel van een huis in vlammen opgegaan. Het gaat om een stukje van de Axlandhoeve, dat is een bekend jeugdverblijf in de Stenenmuurstraat. Het vuur is wellicht ontstaan in de buurt van de schouw. Door de houten dakconstructie kon het vuur makkelijk uitbreiden. De brandweerposten van Stekene en Sint-Niklaas kwamen ter plaatse. De schade na de bluswerken is aanzienlijk. Het huis is onbewoonbaar. Op het moment van de brand waren er geen gasten in het verblijf. De bewoners raakten op tijd buiten, er raakte gelukkig niemand gewond.