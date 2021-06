Wase burgemeesters laten Zwijndrecht niet los

De laatste schooldag in het Sint-Jozefscollege in Aalst was er één in mineur. De school moest op deze laatste schooldag dicht door een mogelijke corona-uitbraak. Verschillende leerlingen en leerkrachten zijn ziek en hebben symptomen. Zo goed als iedereen moest deze namiddag dan toch nog even naar school komen. Niet om hun rapport af te halen of om afscheid te nemen van de klas, maar om getest te worden.