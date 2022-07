Wase boeren laten steeds meer hun oog vallen op Zeeuws-Vlaamse percelen, en daar zijn onze noorderburen niet zo blij om

Minstens 15 procent van de landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, net over de Nederlandse grens is dat, is in handen van Belgen. Dat blijkt uit een onderzoek van de nieuwswebsite Apache en hun Nederlandse collega's van Spit. En dat cijfer ligt wellicht nog hoger. Een deel van de gronden is eigendom van rijke, adelijke families. Of van grensboeren, die al langer een bedrijf hebben in de grensregio. Maar ook steeds meer ondernemers zoals Fernand Huts en het Antwerpse Havenbedrijf hebben veel gronden in Zeeuws-Vlaanderen. De druk op de nog beschikbare percelen daar is groot. De overgebleven landbouwgrond wordt ook meer en meer door Wase boeren ingenomen. Die kunnen meer geld op tafel leggen. Veel landbouwers over de grens vrezen dat Zeeuws-Vlaanderen stilaan een wingewest wordt voor Wase boeren.