Ninovieter Laurens De Plus zit in de selectie van Ineos Grenadiers voor de Tour De France volgende zomer. Voor de 25-jarige De Plus wordt het zijn tweede Ronde Van Frankrijk. In de Tour zal hij zijn kopmannen Egan Bernal, Geraint Thomas en Tao Geoghehan Hart moeten bijstaan. De Tour wordt dit jaar normaal gezien gereden van 26 juni tot 18 juli.