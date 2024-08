Warmste dag van de zomer: meer dan 34 graden in onze regio

Puffen en zweten. Wie vandaag niet kon genieten van een streepje airco, die zal het goed warm gehad hebben. Want het was vandaag de warmste dag van de zomer tot nu toe. De maximumtemperatuur in onze regio overschreed de 34 graden. In onze provincie geldt code oranje, net als in West-Vlaanderen en Henegouwen. Het KMI roept daarom op om regelmatig te drinken, lichte kledij te dragen en de dag in koelere ruimten door te brengen. Je houdt ramen en deuren ook beter zoveel als mogelijk gesloten, om de warmte buiten te houden. In Ukkel is een temperatuur van 33,6 graden gemeten. Dat is een dagrecord. Ook komende nacht wordt zeer zacht, met minima tussen 18 en 23 graden.