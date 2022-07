Warmste 18de juli ooit, morgen wordt Oost-Vlaams hitterecord van 40,4 graden wellicht ook gebroken

Goeieavond, welkom. Vandaag was het de warmste 18de juli sinds het begin van de metingen. In onze provincie steeg het kwik naar de 34 graden celsius. En daarmee wordt het vorige dagrecord van 33,5 graden gebroken. De hitte bereikt ons land via een zuidelijke stroming. In Spanje, Portugal en Frankrijk werden er de voorbije dagen al records gebroken. En het is diezelfde luchtmassa die nu voor de hitte bij ons zorgt. En ook morgen wordt het een bloedhete dag. Dan zou het wel eens warmer kunnen worden dan 40 graden. Ook in onze provincie. En dan komt het vorige Oost-Vlaamse hitterecord van 40,4 graden in het vizier. De kans bestaat dus dat dat record morgen ook gebroken wordt.