Warmste 16de oktober ooit volgens Meteovista

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft de man die afgelopen nacht met zijn auto in een winkel is gereden in Lokeren weer vrijgelaten. Hij is vrij onder voorwaarden. Het gaat om een man van 20 jaar uit Lokeren. Door het ongeval brak er brand uit en daarbij is een vrouw van 65 om het leven gekomen. Ze lag te slapen in het appartement boven de winkel en kon niet meer gered worden. Hoe het komt dat de jongeman met zijn auto in de winkel is beland is nog onduidelijk. Het zou alvast niet om een straatrace gaan zegt de burgemeester.