Warme Winkel Dendermonde helpt gezinnen met gratis schoolspullen

Volgende week al gaan we de laatste week van de zomervakantie in, en dan is het weer tijd om naar school tegaan. Dat betekent dat heel ouders wat weer volop schoolspullen beginnen inslaan. En voor sommige gezinnen kan die rekening aardig oplopen. Dat merken ze ook in de Warme Winkel in Dendermonde. Daar kunnen gezinnen die het moeilijk hebben gratis schoolspullen, mentruatieproducten en jassen krijgen. Zo'n 400 kinderen en jongeren schreven zich in om een pakket op te halen.