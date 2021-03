'Warme William' geeft jongeren veilige plek om naar elkaar te luisteren

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames blijkt te blijven toenemen in ons land. Er worden nu in totaal 2.086 coronapatiënten verzorgd in de Belgische ziekenhuizen. De nationale trend weerspiegelt zich niet in de ziekenhuizen in onze streek, integendeel. Het aantal opgenomen COVID-patiënten daalt met 20 in totaal, ten opzichte van gisteren. De grootste daling tekent zich af in de Aalsterse ziekenhuizen, waar er 9 patiënten minder zijn op de COVID-afdelingen. In het AZ Nikolaas zijn dat er 6 minder. Waar de druk wel hoog blijft, dat is op de afdelingen Intensieve Zorg. Daar is het aantal patiënten de voorbije dagen alleen nog maar gestegen.