Warme krokusvakantie zorgt voor gezellig lentegevoel in Lokerse Bospark: "Eindelijk! Na een tijd heb je het wel gezien thuis"

U heeft het dit weekend misschien ook gedaan: uw zonnebril vanonder het stof gehaald. Want de krokusvakantie was er eentje met een gezellig lentegevoel. De kaap van 20 graden hebben we net niet gehaald, maar het was officieel wel de warmste 8e maart sinds het begin van de metingen. Voor veel gezinnen het ideale moment om eens naar buiten te trekken, te genieten van de zon en het warme weer. En dat was niet anders in het Bospark in Lokeren. Al gingen de allerkleinsten daar zelfs nog een stapje verder.