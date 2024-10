Ward Vranken (N-VA) gaat verder als onafhankelijk gemeenteraadslid in Buggenhout

In Buggenhout is de nieuwe bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA nog maar net gevormd, of ze telt al een zetel minder. N-VA gemeenteraadslid Ward Vranken, die al twee legislaturen meedraait, laat via Facebook weten dat hij uit de partij stapt, om als onafhankelijke verder te gaan. Eén dag na de verkiezingen hadden de cd&v van burgemeester Geert Hermans en de N-VA van lijsttrekker Wim Mommaers al een bestuursakkoord. Vranken werd bij de coalitievorming aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad, maar ambieerde naar eigen zeggen een schepenpost. Die posten gingen echter naar partijgenoten die meer voorkeurstemmen hebben gehaald. Cd&v en N-VA hebben nog wel een comfortabele meerderheid van 15 op 23 zetels.