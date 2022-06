Wansmakelijke vandalenstreek: Sint-Niklazenaar vindt auto terug ingesmeerd met stront

Een bijzonder wansmakelijke daad in Sint-Niklaas. Daar hebben onbekenden een auto ingesmeerd met uitwerpselen. De eigenaar van de auto vond zijn voertuig deze ochtend om 7 uur zo terug in de Noordlaan. De deurklinken, de koffer, verschillende ramen en spiegels werden ingesmeerd met stront. De eigenaar van de auto was uiteraard bijzonder kwaad en uitte zijn verontwaardiging op facebook. De eigenaar maakte de klink van zijn auto schoon en reed dan meteen door naar de carwash. Daarna reed hij door naar de politie om aangifte te doen. Getuigen die iets gezien hebben mogen zich altijd melden bij de lokale politie. De auto stond al sinds zaterdagavond 20 uur in de Noordlaan geparkeerd. Het voertuig stond een beetje uit het zicht. Een tweede auto, die vlakbij stond, bleef onaangeroerd.