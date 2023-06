Wandelaars herdenken overleden Glenn met tocht door Appelterre: "Sterk aangegrepen door het verhaal van Glenn"

"Mijn zoon is het slachtoffer van een lastercampagne en daarom is hij met deze video naar buiten gekomen", dat zegt Christel Geerts, de mama van Conner Rousseau. Volgens de oud-burgemeester van Sint-Niklaas wordt haar zoon al maanden achtervolgd door roddels waartegen hij zich niet kan verdedigen. En dat weegt op hem, zegt ze. Enkele weken geleden vertelde hij haar dat hij zowel op mannen als op vrouwen valt. En dat hij nog altijd zoekende is. Voor haar is dat geen issue. Ze wil dat haar zoon gewoon gelukkig is.