In het centrum van Lokeren zijn al zeker twee rijhuizen verwoest door een hevige brand. Minstens één persoon raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog geen duidelijkheid. Of er ook nog andere slachtoffers zijn, is ook nog niet geweten. Dat kan de brandweer pas achterhalen wanneer ze stoppen met blussen.