Het Walhalla-festival verhuist deze zomer naar provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas. Het festival dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau mee organiseert, vond de voorbije jaren plaats op een weiland aan de Kwade Plas, op de grens van Belsele en Sint-Pauwels. Maar nu zijn de festivalgangers in het weekend van 11 juli welkom op het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas.