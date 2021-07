Nog maar eens zwaar ongeval aan tractorsluis in Melsele

Gisterenmiddag is ter hoogte van Melsele er een zwaar ongeval gebeurd aan een tractorsluis op de parrallelweg naast de E34. De bestuurder uit Kruibeke had de tractorsluis niet opgemerkt. De betonblok en ijzeren kaders moeten voor minder sluipverkeer zorgen. Maar in dit geval had de chauffeur die niet gezien. De impact was enorm. De wagen is drie keer overkop gegaan en belannde in de gracht. Een week geleden was er op dezelfde plek een gelijkaardig ongeval. De chauffeur en passagier konden zelf uit de wagen klauteren. Ze raakten gewond, maar weigerden vervoer naar het ziekenhuis.