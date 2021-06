Op de E17 in Kruibeke is een vrouw gisterenavond met haar wagen op de vangrail terecht gekomen. De bestuurster reed al enkele honderden meters over de pechstrook in de richting van Antwerpen. Net voor de afrit van Kruibeke verloor de vrouw de controle over het stuur. Ze botste op een vrachtwagen die in de file stond en door de klap sloeg de wagen over de kop. De bestuurster droeg geen gordel en werd uit haar wagen geslingerd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en vonden de vrouw enkele meters verderop. Het slachtoffer liep zware verwondingen op. In de berm en de gracht naast de vangrail werd een tijdlang gezocht naar het dochtertje van de vrouw, omdat de vrouw dacht dat die ook in de wagen zat. Maar uiteindelijk bleek het om vals alarm te gaan, de vrouw was verward door de zware klap. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd, door het ongeval was het een uur lang filerijden naar Antwerpen.