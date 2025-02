Wagen knalt op vrachtwagen op E17 in Sint-Niklaas, inzittenden plegen vluchtmisdrijf en zijn spoorloos

In Sint-Niklaas hebben vanmorgen minstens drie mensen vluchtmisdrijf gepleegd, na een verkeersongeval op de E17. Deze Renault Clio, met Franse nummerplaat, botste iets voor zes uur tegen hoge snelheid achteraan op een rijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Maar van de inzittenden was er geen spoor meer. Er werd nog gezocht in de velden naast de snelweg, maar de chauffeur en de passagiers bleken spoorloos. Die moesten trouwens op de snelweg ook meerdere rijstroken oversteken, om te kunnen vluchten.