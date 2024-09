Wagen belandt in Dender in Aalst, vrouw (51) overleden, man (58) en zoon (20) in ziekenhuis

Het is een gitzwarte dag in Aalst. Bij een hevige brand én bij een ongeval op de Dender zijn vandaag twee doden gevallen. Aan de Houtkaai is deze voormiddag een auto om een nog onduidelijke reden in het water gereden. In die auto zaten drie gezinsleden. Een vader en zijn zoon, en de nieuwe partner van de man. De vader raakte op eigen kracht uit de auto. De plusmama en de zoon lagen veel langer in het water. Ze werden alledrie naar het ziekenhuis overgebracht, maar de vrouw is daar aan haar verwondingen overleden. De jongen van 20 vecht nog voor zijn leven.