Wafelenbak voor 100 jaar Sleen en 75 jaar Nero in Sint-Niklaas

En om u al een beetje te doen watertanden aan de vooravond van het feestweekend, nemen we u nog even mee naar het Heymanplein in Sint-Niklaas. Want daar vond vanmiddag een grote wafelenbak plaats. Wie de strips van Nero en Marc Sleen een beetje kent, die weet dat zowat elk album eindigt met wafels aan tafel. En omdat Marc Sleen dit jaar 100 zou geworden zijn, en Nero nu 75 jaar bestaat als stripalbum, wilde de stad Sint-Niklaas dat wel vieren. Striptekenaar Marc Sleen woonde een groot deel van zijn jeugd in deze stad, en is er ook ereburger. De stad sluit het Marc Sleenjaar dan ook graag feestelijk af met gratis lekker warme wafels voor iedereen.