In de Boerenstraat in Kruibeke is gisteravond, iets over negen, een vrouw met haar lichte bestelwagen tegen een verlichtingspaal gereden. Dat gebeurde in een bocht. De betonnen verlichtingspaal brak door de klap af en viel bovenop de wagen. Gelukkig raakte de bestuurster slechts lichtgewond en kon ze op eigen kracht uitstappen. De vrouw was net koeien gaan melken en had in de wagen ook enkele melkkannen staan. Een groot deel van die melk is verloren gegaan. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beveiligen tot netbeheerder Fluvius de schade kon herstellen.