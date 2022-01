Waasmunsters toptalent in het veldrijden: Shanyl De Schoesitter won 16 van haar 18 crossen!

Morgen vindt in Middelkerke het Belgisch kampioenschap veldrijden plaats. En bij de nieuwelingen dames is het uitkijken naar een toptalent uit Waasmunster. Shanyl De Schoesitter is nog maar 15, maar wordt nu al omschreven als een multitalent. Ze is regerend Belgisch kampioene mountainbiken, ze pakte zilver op het BK op de weg, en van haar 18 veldritcrossen dit seizoen won ze er maar liefst 16. Vanmiddag trainde een laatste keer in de bossen van haar thuisdorp.