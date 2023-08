Waasmunster: vrachtwagen kantelt en belandt in gracht naast E17

Op de E17 richting Antwerpen is deze nacht een vrachtwagen in de gracht naast de snelweg beland. Ter hoogte van de oprit in Waasmunster reed de vrachtwagenbestuurder in op de vangrail, waarop het gevaarte kantelde en in de gracht belandde. De chauffeur raakte met de hulp van een getuige uit de cabine. Hij gaf een verwarde indruk, maar was niet onder invloed. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. De takeling van het gevaarte nam enkele uren in beslag, waardoor de rechterrijstrook een tijdlang werd afgesloten. Ook de ochtendspits richting Antwerpen verliep door het ongeval erg moeizaam.