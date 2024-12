Waasmunster vraagt aan buurgemeenten om te registreren wie er vuurwerk koopt

Het gemeentebestuur van Waasmunster heeft aan z'n buurgemeenten met vuurwerkwinkels gevraagd om te laten registreren wie er vuurwerk komt kopen. Dat om overlast te vermijden. Vuurwerk is verboden in Waasmunster, net zoals in de meeste steden en gemeenten in onze regio. Maar de voorbije jaren gingen enkele jongeren uit de gemeente vuurwerk kopen in Zele of Lokeren, om het vervolgens af te steken in de Hollandse Molenwijk. Met een registratie van klanten, hoopt Bauwens de overlast in te dijken. Want enkel burgemeesters kunnen winkels verplichten om bij te houden wie de klanten zijn. Lokeren houdt de vraag nog in beraad, Zele gaat er alvast op in.